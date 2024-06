Refus d’engagement pour Limoges ABC et Lons-le-Saunier en NF1, même sanction pour Pornic et Dax Gamarde en NM2

Outre la nouvelle rétrogradation de Tarbes Gespe Bigorre au niveau régional, la DNCCG a également recalé deux clubs féminins pour le moment.

Des recours étudiés le 25 juin, des clubs qui peuvent encore faire appel

Ainsi, le Limoges ABC et Lons-le-Saunier se voient pour le moment refuser l’engagement en NF1. Comme l’écurie de LFB, le club limougeaud est rétrogradé à l’échelon régional et passera en commission le 25 juin prochain. Quant au ALL Jura Basket, promu en NF1 sportivement, le club a indiqué sur son compte Facebook attendre la lettre de notification officielle de la FFBB avant d’envisager de quelle manière faire appel.

Chez les hommes, en NM2, Pornic et Dax Gamarde se voient également refuser l’engagement. Le recours du club du Sud-Ouest sera étudié le mardi 25 juin. La formation de Loire-Atlantique peut encore décider de faire appel.