Rémi Giuitta (Fos) avant la finale pour le maintien : « On joue notre saison sur un match »

« C’était écrit… On joue notre saison sur un match. Ce match, c’est ce soir ». C’est par ses mots que Rémi Giuitta, l’entraîneur emblématique de Fos Provence, a appelé les supporters des BYers à venir pousser leur équipe ce vendredi 10 mai, pour la 34e journée de Pro B.

Fos Provence (11 victoires et 22 défaites), après une saison galère, va jouer la dernière journée de saison régulière en étant 16e, face au 17e, Angers (10 victoires et 23 défaites). Le vainqueur de cette rencontre terminera 16e et sera donc maintenu en Pro B.

« Cela fait dix ans d’affilée, hormis l’année du COVID-19, que l’on joue le dernier match de la saison avec un gros enjeu, rappelle Rémi Giuitta dans La Provence. Il faudra bien digérer le contexte si on veut développer un bon basket. Essayer de faire abstraction au maximum de l’importance du résultat en se concentrant sur les plans de jeu, sur l’intensité comme on l’a très bien fait contre La Rochelle et parfaitement face à Aix-Maurienne. »

Pour Johan Rathieuville, le directeur sportif de l’Étoile Angers Basket qui a été interrogé par Ouest-France, la donne est simple :

« C’est surtout l’engagement et le cœur qui va parler. Il faudra y aller avec les tripes, le bon état d’esprit et une envie de gagner tous ensemble, parce que c’est un match à l’extérieur. Mais il faudra avoir un état d’esprit collectif. On va jouer ce match comme on joue depuis le début de saison, avec chacun des rôles bien définis et une envie de gagner tous ensemble. »

Entre-deux à 20h ce vendredi à la Halle des sports Dr Henri Giuitta, ou sur LNB TV, pour cette finale pour le maintien. Le vainqueur sera sportivement maintenu en Pro B alors que le défait rejoindra l’ALM Évreux en Nationale 1 masculine la saison prochaine. A moins qu’il ne soit repêché du fait de la relégation administrative d’un autre club de la division, ou de la Betclic ELITE. Quand bien même, Angers devra s’assurer de finir devant Évreux qui reçoit le Poitiers Basket 86.