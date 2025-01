Retour en Espagne pour Mehdy Ngouama, signé un mois par Gran Canaria !

Plus d’un an après sa première expérience à l’étranger, Mehdy Ngouama va retrouver l’Espagne. Le club de Gran Canaria a annoncé la signature du combo-guard… pour une durée d’un mois, avec une option pour s’engager sur le reste de la saison.

📝 El Dreamland Gran Canaria se refuerza con Mehdy Ngouama. ▪ El físico base francés se incorpora con contrato de un mes, y ya se suma a la disciplina de Lakovic. ➡ https://t.co/jqZXQj5ROU pic.twitter.com/cHuqOwfGO4 — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) January 3, 2025

Fortunes diverses à la JL Bourg et au Mans

Il n’est pas donc pas assuré pour Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) que Gran Canaria sera son 3e et dernier club cette saison. Mais cela n’effraie pas celui qui a déjà surmonté pas mal d’obstacles dans une carrière semée d’embûches (la dépression, les nuits dans la rue, les boulots d’intérimaire).

Au sortir d’une saison très réussie avec le Paris Basketball, notamment avec une victoire en EuroCup, la greffe n’a pas pris pour le natif de Seine-Saint-Denis avec la JL Bourg, autre équipe du giron de l’EuroCup. Séparé d’un commun accord avec le club burgien début novembre, il a ensuite trouvé refuge au Mans avec Guillaume Vizade, le temps d’un remplacement médical d’un mois satisfaisant.

Un mois pour faire ses preuves

Ayant joué pour deux clubs de Betclic ELITE, Mehdy Ngouama a logiquement dû se tourner vers l’étranger puisque le règlement l’empêche d’être qualifié dans une nouveau club de la division. Ainsi, après avoir connu la Liga Endesa avec Fuenlabrada en 2023, il va y regoûter avec Gran Canaria, tout en disputant également l’EuroCup.

Avec un mois pour faire en sorte que les Canaries soit sa dernière destination de la saison 2024-2025, et ainsi renforcer encore un peu plus la connexion française sur l’archipel espagnol, aux côtés d’Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) et Pierre Pelos (2,05 m, 32 ans).