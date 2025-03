Retour réussi pour Gobert, Batum et les Clippers gagnent sur le buzzer

Absent depuis le All-Star break, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a retrouvé la compétition avec réussite ce dimanche 9 mars. Le pivot a dominé lors de la victoire des Minnesota Timberwolves (141-124) contre les San Antonio Spurs. En seulement 20 minutes, retour oblige, il a cumulé 16 points à 7/8 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. De quoi retrouver une place essentielle dans le jeu des Wolves qui restent sur cinq victoires de suite.

BIG FELLA IS BACK! 16 POINTS

8 REBONDS

2 PASSES

2 STL Les @Timberwolves l'emportent 141-124 face aux Spurs pic.twitter.com/hWF2H2ir3I — NBA France (@NBAFRANCE) March 10, 2025

Nicolas Batum a également gagné avec les Clippers. Titulaire après son excellent match face aux Knicks et avec la blessure de Norman Powell, l’ancien capitaine de l’équipe de France a encore été parfait à 3-points (3/3, pour 9 points, en plus de 4 rebonds en 28 minutes). C’est Kawhi Leonard qui a donné la victoire à l’équipe de Los Angeles après prolongation face à Sacramento (111-110).

WHAT A SHOT BY KAWHI LEONARD. HIM. pic.twitter.com/o7cDfpcJas — LA Clippers (@LAClippers) March 10, 2025

Fatigué, Guerschon Yabusele n’a joué que 12 minutes pour les Sixers face à Utah (victoire 126-122). Il a manqué ses 3 tentatives de tir et pris 2 rebonds. Enfin, Ousmane Dieng est entré 1 minute dans le choc à l’Ouest encore Oklahoma City et Denver, remporté 127-103). Rayan Rupert (DNP) et Sidy Cissoko n’ont eux pas joué pour Portland.