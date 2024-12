« Revancharde », Laëtitia Guapo prend déjà rendez-vous avec les JO de Los Angeles 2028

Laëtitia Guapo a vécu une riche année 2024, marquée cependant par une cicatrice majeure, les Jeux olympiques de Paris 2024. Membre de la sélection féminine 3×3 de l’équipe de France, la Clermontoise, ainsi que ses partenaires Marie-Eve Paget (1,71 m, 30 ans), Hortense Limouzin (1,65 m, 26 ans) et Myriam Djekoundade (1,85 m, 26 ans), ne sont pas parvenues à sortir des poules du tournoi olympique. Soit un gros échec avec toute l’organisation mise en place par la FFBB, avec comme pour les hommes, tout un programme afin de préparer cette échéance olympique dans l’Hexagone.

Désormais revenu dans l’environnement du 5×5, à Bourges, Laëtitia Guapo (1,82 m, 29 ans) s’est récemment confiée sur les JO de Paris 2024 pour L’Union. L’arrière y explique que la transition n’a pas été évidente, surtout avec la difficulté de devoir digérer l’échec des Jeux.

« J’ai eu la chance de devoir me fixer de nouveaux objectifs très rapidement, parce que j’ai repris deux semaines après avec Bourges. C’était un peu un mal pour un bien pour encaisser le truc, ou du moins pour faire le dos rond et essayer de se projeter sur un autre projet. Mais ça a été vraiment difficile. J’avais déjà Tokyo en travers de la gorge (quatrième du tournoi de basket 3×3 avec les Bleues), et avec les objectifs que l’on s’était fixés, c’était très compliqué. »

Laëtitia Guapo a cependant pu vivre le rêve olympique au travers de son compagnon Frank Seguela, médaillé d’argent place de la Concorde aux côtés de Jules Rambaut, Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier. Mais compétitrice dans l’âme, la Tango veut elle aussi sa propre breloque. Avec les yeux déjà tournés vers la prochaine échéance olympique, à Los Angeles en 2028.

« Avec le recul, on a passé une fête de fou, en France, devant notre public, nos familles. Le fait que Franck (Seguela, son compagnon) ramène une médaille (en argent avec le collectif masculin) pour tous les deux, ça m’a beaucoup aidée. Les nouveaux objectifs et le fait d’avoir vite enchaîné m’ont permis de switcher mais c’est vrai que je suis revancharde, et que je veux aller chercher cette médaille en 2028 (à Los Angeles). J’espère que j’irai décrocher cette troisième olympiade et que je ferai partie du projet, en tout cas je vais tout donner pour. »