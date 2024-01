Ricky Rubio annonce la fin de sa carrière NBA

Six mois après avoir annoncé mettre en pause sa carrière pour raison de santé mentale, Ricky Rubio (1,88 m, 33 ans) a annoncé ce jeudi 4 décembre qu’il mettait fin à sa carrière NBA après 12 saisons dans la grande ligue.

Arrivé en 2011 à Minnesota suite à un début de carrière d’une précocité exceptionnelle à Badalone, Barcelone et en équipe nationale (meneur titulaire de l’Espagne vice-championne olympique en 2008), le Catalan est devenu un joueur NBA solide malgré les blessures. En 698 rencontres de saison régulière, il a tourné à 10,8 points à 38,8% de réussite aux tirs (dont 32,4% à 3-points), 4,1 rebonds et 7,4 passes décisives en moins de 30 minutes.

Seulement deux vraies campagnes de playoffs à son actif

S’il a remporté sept médailles en équipe nationale A, il a en revanche souvent joué dans des équipes peu compétitives en NBA, à l’exception du Jazz. C’est d’ailleurs avec Utah qu’il a joué deux premiers tours de playoffs, en 2018 et 2019, avant de regouter à ceux-ci au printemps dernier (6 minutes de moyenne sur trois entrées). Victime d’une rupture des ligaments croisés en cours de saison 2021-2022 avec Cleveland, il est revenu en cours de saison dernière dans le rôle d’une rotation. Reste à savoir s’il reprendra sa carrière professionnelle en Europe ou non. L’essentiel est de savoir qui s’assure aller « mieux, et de mieux en mieux chaque jour » dans le communiqué à lire ci-dessous.