Risacher et les Hawks renversent Milwaukee, Coulibaly et les Wizards battus par le leader de la conférence Est

Battu sur le fil 48 heures auparavant San Antonio, les Hawks d’Atlanta l’ont cette fois emporté face à Milwaukee. Malmenés en première période face à l’adresse extérieure des Bucks, les Géorgiens ont ensuite inversé la tendance au retour des vestiaires (115-110).

Comptant jusqu’à 21 points de retard, les joueurs de Quin Snyder sont revenus à la force du collectif, avec un Trae Young à 24 points, un Zaccharie Risacher à 13 points (6/10 aux tirs) et un facteur X, le Sénégalais Mouhamed Gueye (15 points et 12 rebonds). Les Hawks ont également été bien aidés par l’absence d’adresse de Milwaukee dans la suite du match (19/50 à 3-points), alors que l’équipe du Wisconsin avait enchaîné un 10/10 derrière l’arc en début de 2e quart-temps.

La première de l’ancien Wizard Kyle Kuzma s’est donc soldée par un échec pour Milwaukee. Ces ex-partenaires de Washington ont également perdu dans la même nuit contre les Cleveland Cavaliers (124-134). Face à un bon duo Mitchell – Garland, les joueurs de la capitale se sont cependant bien battus jusqu’au dernier quart-temps. Après avoir signé son premier triple-double en carrière à Brooklyn, Bilal Coulibaly a enchaîné avec 16 points (6/12 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 ballons perdus en 42 minutes de jeu. Titulaire également, l’ancien Chalonnais Kyshawn George a marqué 17 points dont un joli 4/6 à 3-points.

Touched on this earlier, but Bilal Coulibaly not only has legitimate all-defensive upside, but he’s also a budding offensive weapon

Even with his current limitations, such as his perimeter shooting, he’s lethal when he gets downhill and to the rim pic.twitter.com/6CLR2KM9kI

— Point Made Basketball (@pointmadebball) February 8, 2025