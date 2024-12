Roanne veut aller chercher la première place contre Blois, sans Affo Mama

Ce mardi soir, Roanne accueille l’ADA Blois pour un match en retard de la 4e journée de Pro B ô combien important. Si les hommes de Thomas Andrieux l’emportent, ils passeront en tête du classement de Pro B.

La victoire et rien d’autre pour la Chorale de Roanne

Quatre victoires consécutives en championnat, un succès en Coupe de France face à la Rochelle et invaincu à domicile, Roanne est dans la meilleure des dynamiques pour se hisser en haut du classement de Pro B. L’équipe de Thomas Andrieux ne pense qu’à une chose : « La priorité est d’entretenir cette dynamique, d’où le double objectif de conserver notre invincibilité à domicile et de reprendre la première place » confirme le coach de Roanne. Un plan clair face à une équipe de Blois en difficulté. Elle reste cependant très dangereuse selon le coach de la Chorale : « C’est une bête blessée, il y a un réel danger« . Dans une spirale négative après quatre défaites de rang, l’équipe de David Morabito s’appuiera notamment sur vice champion olympique de 3×3, Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans), qui évoluera en quelque sorte à domicile devant ses proches et sa famille.

Dylan Affo Mama encore forfait



Blessé à la cheville, Dylan Affo Mama (1,97 m, 25 ans) ne sera pas de la partie rapporte Le Progrès. L’ailier était déjà absent lors de la victoire face à Vichy. Mais ce n’est pas le seul joueur de la Chorale qui pourrait manquer la rencontre. Le poste 4 Donte Thomas (2,01 m, 28 ans) ne devrait pas jouer non plus. Des absences significatives offrant des possibilités à Blois de trouver des solutions proches du cercle. Si Roanne veut poursuivre sa lancée, ils devront avant tout mettre « beaucoup d’énergie et d’intensité » selon leur entraîneur. Shawn Tanner (1,94 m, 23 ans) et ses coéquipiers sont prévenus.

Entre-deux à 20 heures à la Halle des Sports Andre Vacheresse de Roanne.