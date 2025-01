Roko Prkacin, un record personnel et une montée en puissance

Lors de la belle du play-in face à Ostende, Roko Prkacin (2,07 m, 22 ans) a réalisé son meilleur match sous le maillot de Nanterre 92, en signant un nouveau record personnel avec 18 points, en plus de ses 7 rebonds et 3 interceptions. Une performance solide qui reflète sa montée en puissance au sein du collectif nanterrien, profitant notamment de l’absence de Justin Tillman pour s’imposer davantage dans la raquette.

Hier soir @Roko_Prkacin a sorti le grand jeu pour permettre aux Nanterriens d'empocher la victoire et la qualification pour le Top 16 de @BasketballCL. Avec 18pts, il réalise son plus haut scoring sous notre maillot cette saison ! 👏👏👏 pic.twitter.com/zv7kSNHg1S — Nanterre 92 (@Nanterre92) January 23, 2025

Un match référence sans être un exploit

Avec 8/14 au tir et une activité précieuse au rebond et en défense, Prkacin a contribué à la victoire de son équipe. Ce record personnel dépasse son précédent meilleur total (14 points, à trois reprises, contre Igokea, La Rochelle et déjà face à Ostende sur le match retour du play-in), mais il s’inscrit surtout dans une progression régulière plutôt qu’un coup d’éclat isolé.

« On joue bien en tant qu’équipe, et l’équipe trouve le meilleur joueur disponible à chaque fois. Aujourd’hui c’était moi, le prochain match ce sera quelqu’un d’autre », a-t-il analysé après la rencontre.

Sans briller de manière spectaculaire, le pivot croate s’est montré précieux dans les moments clés, notamment en fin de match où il a su faire la différence face à une équipe d’Ostende en pleine remontée.

Une opportunité saisie en l’absence de Tillman

Avec l’indisponibilité de Justin Tillman, Prkacin a eu davantage de responsabilités sur le secteur intérieur. Philippe Da Silva, coach de Nanterre, souligne cette adaptation :

« Il commence à prendre confiance. Il joue intelligemment dans les petits espaces et sait se montrer actif sur les deux côtés du terrain. Il a profité de l’absence de Tillman pour s’affirmer davantage, et c’est positif pour nous. »

L’ancien MVP de l’EuroBasket U16 en 2018, qui a connu des saisons compliquées en Espagne, semble progressivement retrouver son niveau. Celui qui jouait poste 3 dans ses jeunes reste cependant encore du travail pour le voir s’imposer comme une menace régulière au plus haut niveau.

Un potentiel à exploiter davantage

Cette montée en puissance de Roko Prkacin est un signal encourageant pour Nanterre. Sans être flamboyant (10,1 points à 63,4% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 0,9 passe décisive en 20 minutes après 19 rencontres dont 17 en tant que titulaire), il apporte une présence fiable dans la raquette et une défense active. Si son adresse extérieure reste encore limitée (une seule tentative à 3-points sur toute la saison), sa mécanique aux lancers francs suspecte (2/6 sur la belle face à Ostende, 57,8% sur la saison), son énergie et son engagement pourraient être des atouts précieux en vue du Top 16 de la BCL.

Avec un collectif qui fonctionne bien et des responsabilités grandissantes, le jeune pivot croate a l’occasion de continuer à se développer et à peser dans les rencontres à venir.