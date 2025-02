Romain Chenaud prolonge son aventure avec l’Élan Chalon jusqu’en 2029

L’Élan Chalon mise sur la stabilité et l’excellence en prolongeant Romain Chenaud à la tête de son centre de formation jusqu’en 2029. Courtisé par plusieurs structures, le technicien a choisi de poursuivre son travail au sein du club bourguignon, son club de cœur.

Figure incontournable du développement des jeunes basketteurs à Chalon-sur-Saône, Romain Chenaud joue un rôle clé dans la transition entre le centre de formation et l’équipe professionnelle dirigée par Elric Delord. Grâce à une collaboration étroite entre les deux hommes, l’Élan Chalon renforce un modèle qui a déjà porté ses fruits, à l’image de l’émergence d’Akram Naji (1,93 m, 17 ans).

Champion de France cadets en 2007, auteur du doublé championnat – Trophée du Futur en 2013 avec les Espoirs, le Roannais était revenu à l’Élan en 2022 après deux saisons au Limoges CSP, en tant qu’assistant-coach de l’équipe professionnelle.

Considéré comme l’un des formateurs les plus respectés en France, Romain Chenaud a encore récemment illustré son savoir-faire lors du Young Star Game organisé par la LNB.

Romain Chenaud sur sa prolongation à l’Élan Chalon :

« C’est tout d’abord une satisfaction personnelle, car cette re-signature me permet d’exercer le métier que j’aime dans un club que j’apprécie beaucoup, et dans un contexte très favorable, voire idéal, pour le faire.

Mais c’est aussi un signal très fort pour notre centre de formation, puisque, à travers cet engagement sur le long terme, le club réaffirme sa volonté de développer de jeunes joueurs afin de contribuer à la réussite de son équipe professionnelle.

Il ne me reste plus, avec le staff du centre de formation, qu’à concrétiser cette ambition. Mais comme il s’agit d’un projet que l’on souhaite porter à l’échelle de tout le club, la compétence et les bonnes relations entretenues avec les autres acteurs seront déterminantes pour sa réussite.

Je remercie le club pour la confiance qui m’a été accordée et réaffirme l’ambition que nous partageons tous : redevenir une référence en matière de formation en France. »