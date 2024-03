Rouen a eu les poignets plus solides que Poitiers

Entre Rouen et Poitiers, ce sont les Rouennais qui ont finalement eu le plus de sang-froid. Dans le cadre d’une journée avancée du championnat de Pro B, le RMB s’est imposé sur le fil, après prolongation, face au PB86 (97-95, a.p.).

De gros tirs pour le RMB en prolongation

Une rencontre entre promus qui, une fois n’est pas coutume, n’a pas mis aux prises deux équipes jouant leur maintien. Non, Rouen (4e) et Poitiers (7e) jouent la première partie tableau cette saison, avec un RMB solidement ancré dans le top 4 et un PB86 qui a su remonter vers le top 8 après un début de saison compliqué. Et si Rouen a su prendre un excellent départ après le premier quart-temps (27-16), les deux équipes ne se sont pas lâchées pendant le reste de la partie.

Encore devant dans la dernière minute, Rouen s’est vu contraint de jouer une prolongation grâce à l’égalisation de Luka Rupnik, qui s’y est repris à deux fois pour convertir un tir à 3-points (83-83). Déjà vainqueurs lors d’une période supplémentaire vendredi dernier contre Nantes, les joueurs de Sylvain Delorme ont réitéré cela. L’ailier Karim Gourari (9 points et 2 passes décisives) fut l’un des hommes forts des derniers instants. Il a d’abord réalisé une très bonne passe décisive malgré une prise à deux un tir extérieur de Akaemji Williams (14 points et 11 passes décisives). Puis, il est l’auteur du dernier panier décisif, là aussi sur un tir derrière l’arc, pour donner 6 points d’avance à Rouen avec une poignée de secondes à jouer (96-90).

KARIM POUR LA WIIINN !!! 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/bPyOp3WRPC — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) March 5, 2024

Rouen et Poitiers enchaîneront à l’extérieur dès ce vendredi, respectivement à Saint-Chamond et Gries-Souffel.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre