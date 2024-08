Rudy Gobert a été opéré d’un doigt à la veille de France – Canada !

« J’étais sur la table d’opération hier soir… Alors de pouvoir jouer un quart de finale olympique, c’était incroyable ! » En zone mixte, après l’exploit tricolore contre le Canada (82-73), Rudy Gobert avait le sourire, malgré un temps de jeu réduit à la portion congrue : 3 minutes et 41 secondes dans le deuxième quart-temps, pour une performance largement oubliable (1 rebond, 1 faute et 1 balle perdue). Le pivot des Timberwolves avait surtout deux doigts bandés, le majeur et l’annulaire de la main gauche rattachés par une attelle.

« Il n’était pas censé jouer ! »

Selon nos informations, le Picard s’est blessé lundi en fin de journée à l’entraînement, victime d’une déchirure de peau dans le pli haut de son annulaire gauche suite à une passe laser d’un de ses coéquipiers. Il s’est ainsi fait poser six points de suture dans la foulée. « Ce n’est rien de grave », a-t-il tenté de rassurer, assurant qu’il serait prêt pour la demi-finale face à l’Allemagne. « Il n’était même pas censé jouer », salue Evan Fournier. « Qu’il ait été là, ça montre tout ce que cela signifie pour lui ! »

Après, ce pépin physique n’est pas la seule raison des minutes décrues de Rudy Gobert. Très peu performant face à l’Allemagne (4 points et 1 rebond), l’enfant de Cholet Basket devait faire l’objet d’ajustements tactiques de la part de Vincent Collet, sorti du cinq de départ afin de privilégier l’option small-ball, avec Yabusele au poste 4 et Wembanyama en 5. « Entre les bobos et les match-up, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je n’ai pas joué », a confirmé le quadruple meilleur défenseur de NBA. « C’était une bonne décision en tout cas ! » Entre les choix stratégiques et l’état de son doigt, reste à voir combien de temps il sera aligné lors des deux matchs suivants…