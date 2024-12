Rudy Gobert brille contre les Lakers et ramène Minnesota à l’équilibre

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a livré une prestation dominante pour mener les Minnesota Timberwolves à une large victoire contre les Los Angeles Lakers (109-80). Avec 17 points à 7/8 aux tirs et 12 rebonds en 32 minutes et une défense étouffante sur Anthony Davis, le pivot français a joué un rôle clé dans le succès de son équipe, désormais à 10 victoires pour 10 défaites.

Un Rudy Gobert des grands soirs

Face aux Lakers d’Anthony Davis (2,08 m, 31 ans) et LeBron James (2,03 m, 39 ans), Rudy Gobert a montré pourquoi il est l’un des pivots les plus redoutés de la NBA. Auteur de 17 points à 7/8 au tir et de 12 rebonds, il a imposé sa loi des deux côtés du terrain. S’il s’est illustré en attaque avec quelques actions spectaculaires, notamment un dunk en contre-attaque après une interception sur Max Christie, c’est surtout en défense que Gobert a fait la différence.

Anthony Davis, pourtant l’un des meilleurs intérieurs de la ligue, a été limité à 12 points et un maigre 4/14 aux tirs, en grande partie grâce au travail défensif du Français.

Une victoire collective avec la défense en point fort

Les Timberwolves ont affiché une intensité défensive retrouvée, limitant les Lakers à seulement 80 points, leur plus faible total depuis sept ans. Cette performance collective a compensé la soirée discrète d’Anthony Edwards (8 points à 3/13 aux tirs). Julius Randle a également apporté 18 points, contribuant à maintenir la dynamique de l’équipe.

Minnesota a dominé dès le deuxième quart-temps, prenant une avance de 12 points à la mi-temps (56-44). Le dernier quart-temps a scellé le sort des Lakers avec un cinglant 30-16, grâce à une défense agressive et un jeu rapide en transition.

Armel Traoré utilisé 15 minutes chez des Lakers méconnaissables

Du côté des Lakers, les stars n’ont pas répondu présentes. LeBron James (2,03 m, 39 ans) a marqué seulement 10 points à 4/16 aux tirs, tandis que D’Angelo Russell a été le plus efficace avec 20 points. Le jeune Français Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), auteur de 4 points et 3 rebonds en 15 minutes, a eu l’occasion de se montrer mais n’a pas pu inverser la tendance dans une soirée compliquée pour son équipe.

Minnesota retrouve son ADN défensif

En enchaînant un deuxième succès consécutif, les Timberwolves montrent des signes de progression après des semaines difficiles. Avec une défense solide et un Rudy Gobert en forme, Minnesota semble retrouver son identité et sa compétitivité dans la conférence Ouest. Cette victoire leur permet déjà d’équilibrer leur bilan à 10 victoires et 10 défaites.