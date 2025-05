Rudy Gobert distingué pour la 8e fois dans un cinq défensif d’une saison NBA !

Après avoir nommé son MVP Shai Gilgeous-Alexander la veille, la NBA a récompensé ses meilleurs défenseurs jeudi 22 mai, en révélant ses All-Defensive First et Second Teams. Peu de surprises à l’annonce des noms : le défenseur de l’année Evan Mobley, Dyson Daniels, Luguentz Dort, Draymond Green et Amen Thompson figurent dans le premier cinq.

A global media panel of 100 voters selected the 2024-25 Kia NBA All-Defensive Team. Voters selected five players for the First Team and five players for the Second Team at any position. Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/LlfUOe8Ei4 — NBA Communications (@NBAPR) May 22, 2025

Des distinctions logiques, qui laissent donc peu de place à Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) dans la première équipe. L’intérieur français des Minnesota Timberwolves, DPOY en 2024, se contente d’une place dans la All-Defensive Second Team, avec le plus faible de nombre de points toutefois. Il est accompagné d’Ivica Zubac, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams et Toumani Camara.

PROFIL JOUEUR Rudy GOBERT Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 32 ans (26/06/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 11,5 #149 REB 10,6 #9 PD 1,6 #258

La présence de Gobert auprès de ces autres remparts récompense une constance et une rigueur défensive depuis plusieurs années, à Utah puis à Minnesota. Le natif de Saint-Quentin est présent pour la huitième fois dans l’un des meilleurs cinq défensifs, une première fois dans le second cinq. Sur la saison 2024-2025, Rudy Gobert tourne à 10,6 rebonds de moyenne dont 7 défensifs, mais aussi 0,7 interception et 1,4 contre par match. À 32 ans, et malgré l’émergence de phénomènes physiques, le pivot reste le neuvième meilleur contreur et neuvième meilleur rebondeur de la Ligue. Une présence défensive qui, au-delà des stats, se ressent aussi dans sa capacité à dissuader les attaquants adverses.

La Francophonie récompensée

En plus de Gobert, deux autres Francophones ont donc été primés dans les meilleures équipes défensives. Le Belge Toumani Camara (2,03 m, 25 ans) est présent pour la première dans l’une des All-Defensive Teams. Neuvième de la course au défenseur de la saison, Camara s’est révélé comme un défenseur intelligent et fiable du côté de Portland. Plaque tournante de la défense des Blazers, le Bruxellois termine la saison avec le meilleur total de passages en force provoqués (31) et de fautes offensives provoquées (91).

Le Canadien Luguentz Dort (1,94 m, 26 ans) figure quant à lui dans le premier cinq défensif. Véritable pitbull en défense, Dort fait partie des forces majeures du Thunder, qui termine la saison régulière avec le meilleur defensive rating (101,2), loin devant son dauphin Boston (108,1). Comme pour Toumani Camara, c’est une première distinction de la sorte pour le Montréalais. Son coéquipier Jalen Williams, dont l’influence défensive peut être considérée comme plus importante que celle de Dort à OKC, est nommé dans la deuxième équipe.