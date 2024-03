Rudy Gobert dominant face aux Warriors

Rudy Gobert et Minnesota se sont imposés 114 à 110 contre les Golden State Warriors ce dimanche 24 mars en NBA. Le pivot français fait beaucoup de bien aux Timberwolves depuis son retour à la compétition.

Auteur de 9 points et 15 rebonds dans la victoire contre Cleveland vendredi, le Picard a cette fois fini en double-double (17 points à 7/10 aux tirs et 3/3 aux lancers francs, 12 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 4 balles perdues en 37 minutes). Surtout, la présence de Rudy Gobert sur le terrain a contraint les Warriors à laisser plus d’espace aux Timberwolves derrière la ligne à 3-points. Ceux-ci en ont profité pour terminer à 21/40 dans l’exercice, égalant leur record de tirs primés de la saison.

The Wolves shot 53% from 3 tonight in large part because the undersized Warriors were needing to account for Rudy Gobert on the roll.

Cool answer from Mike Conley when asked what that gravity to Gobert does:

"He is the offense. For the most part, guys don’t recognize that. But… pic.twitter.com/jiCiT5ze6d

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) March 25, 2024