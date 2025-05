Rudy Gobert et les Timberwolves retournent en finale de conférence, Boston s’accroche à l’Est

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et les Minnesota Timberwolves poursuivent leur route en playoffs NBA. Grâce à une solide prestation collective conclue par un succès 121-110 face aux Golden State Warriors, privés de Stephen Curry, les Wolves se sont qualifiés pour la finale de conférence Ouest pour la deuxième année consécutive. De l’autre côté du pays, les Boston Celtics ont évité l’élimination en dominant les New York Knicks au TD Garden (127-102), revenant à 3-2 dans la série.

Solide, appliqué et dominateur dans la peinture, Rudy Gobert a de nouveau pesé dans la raquette avec 17 points à 8/9 aux tirs et 8 rebonds en 28 minutes. Le pivot français a parfaitement accompagné Julius Randle (29 points) et Anthony Edwards (22 points, 12 passes) pour sécuriser la victoire décisive contre des Warriors dépassés et toujours privés de leur maître à jouer Stephen Curry.

Minnesota n’a jamais laissé Golden State installer le doute, s’appuyant sur une défense rigoureuse et une efficacité impressionnante à 2-points (77% de réussite). Mike Conley (16 points, 8 passes) et Donte DiVincenzo (13 points) ont également contribué à ce succès collectif qui permet aux Wolves de rejoindre pour la deuxième année consécutive la finale de conférence Ouest, où ils attendent désormais le vainqueur de la série entre OKC et Denver (avantage Thunder 3-2).

"There is no satisfaction. We just got here, we haven't did anything yet… he's not satisfied"

-Anthony Edwards had to speak for Rudy Gobert for this one 👀 pic.twitter.com/yZYuCNwnc5

— SportsCenter (@SportsCenter) May 15, 2025