« On gagne en fluidité »: Rudy Gobert et Victor Wembanyama martyrisent l’Allemagne

Pour son 2e match de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’équipe de France l’a largement emportée contre l’Allemagne (66-90). Face à une sélection allemande décimée de plusieurs joueurs majeurs (les frères Wagner, Daniel Theis et Johannes Thiemann), les Bleus ont fait preuve de sérieux pour ne jamais laisser espérer les 18 000 spectateurs réunis dans l’enceinte de Cologne.

Après sa balade contre la Turquie, les Tricolores confirment donc les premières bonnes dispositions entrevues en ce début de préparation. Même si le chemin vers Paris est encore long.

« On est bien même si on a fait beaucoup d’erreurs qu’on doit corriger, notamment quand on avait un gros écart en notre faveur, notait Guerschon Yabusele au micro de La Chaîne L’Équipe. […] On est encore en préparation, et on veut vraiment arriver prêt pour les JO. On prend du plaisir, on partage bien la balle ensemble, on arrive à se trouver. »