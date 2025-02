Rudy Gobert ne garantit pas sa présence à l’Euro

À sept mois de la compétition, les discussions commencent déjà à tourner autour de l’EuroBasket 2025. Même si la France n’est pas encore officiellement qualifiée, elle reste tout de même en très bonne voie. Alors les joueurs commencent à être interrogés sur leur potentielle présence cet été, un an après les Jeux Olympiques. Parmi eux, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), qui vit une saison mitigée en NBA sur le plan individuel comme collectif avec ses Minnesota Timberwolves.

Au lendemain de la défaite de son équipe face aux… Wizards de Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), le Français est passé dans l’émission NBA Extra pour une interview avec Rémi Reverchon. Mais le quadruple DPOY n’a pas saisi cette occasion pour confirmer sa participation à l’EuroBasket. Rien n’est encore décidé de son côté, ce qu’il avait déjà expliqué plus tôt dans la saison.

Délaissé à Paris avec seulement 14 minutes pour 3,3 points de moyenne – sa pire campagne internationale depuis longtemps – Gobert se voit devenir de moins en moins indispensable depuis l’arrivée de Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), et d’un secteur intérieur tricolore qui ne manque pas de talent. Reste à savoir quels seront les plans du nouveau sélectionneur Freddy Fauthoux pour Gobert, s’il vient finalement à se rendre disponible.

« Je ne me suis pas encore positionné. Ça dépendra de la saison, de mon corps, de la santé et tout ça… On verra. Il y a beaucoup de facteurs en fait. C’est vrai que je viens aussi d’avoir un bébé qui a 9 mois maintenant. Il y a tout ça à prendre en compte. On verra d’ici la fin de saison. »