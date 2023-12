Rudy Gobert solide face aux Kings, Wembanyama blessé, Rupert et Cissoko ont joué

NBA - Rudy Gobert a signé un gros double-double (21 points et 17 rebonds) dans la victoire de Minnesota à Sacramento. Victor Wembanyama n'a lui pas joué à cause de sa cheville.

Si Victor Wembanyama a été préservé contre Dallas après avoir senti une douleur à la cheville à l’échauffement, Rudy Gobert était lui bien sur pied. Et il a signé son 18e double-double de la saison face aux Sacramento Kings.

Le pivot français a signé sa deuxième meilleure performance offensive (21 points, à 10/13 aux tirs) de la saison mais également capté 17 rebonds et contré 2 tirs en 39 minutes. Les Minnesota Timberwolves ont remporté leur 22e match de la saison NBA en limitant les Sacramento Kings à 98 points marqués ce samedi 23 décembre, contre 110 marqués. Et ce alors que Karl-Anthony Towns, touché au genou, n’a pas joué. Mais Jaden McDaniels (20 points) a pris le relai et la star Anthony Edwards a cumulé 34 points et 10 passes décisives.

RUDY. GOBERT. 🇫🇷 21 POINTS

17 REBONDS

10-13 FG@Timberwolves WIN pic.twitter.com/puQSTURZY4 — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2023

Sidy Cissoko joue 14 minutes pour les Spurs

Toujours malade, Killian Hayes n’a pas pris part à la 26e défaite de suite de Détroit. Les Pistons ont ainsi égalé la pire série sur une même saison NBA. Autrement, Evan Fournier est resté sur le banc toute la rencontre, perdue par les Knicks 130 à 111 contre les Bucks. Sinon, Ousmane Dieng (5 points à 2/3 aux tirs en 11 minutes) et Olivier Sarr (2 rebonds et 1 passe décisive en 3 minutes) n’ont pas pu empêcher la défaite du Thunder face aux Los Angeles Lakers (120-129) et Rayan Rupert a refait son apparition dans la rotation des Blazers (2 passes décisives et 1 tir manqué en 5 minutes) lors du revers chez les Golden State Warriors (126-106).

Enfin, si Victor Wembanyama n’a pas joué à Dallas, Sidy Cissoko a passé 14 minutes sur le terrain lors de la défaite des Spurs chez les Mavericks, deux jours après avoir joué 3 minutes face aux Bulls. Le rookie français, surtout vu avec Austin en G-League pour le moment cette saison, a manqué ses 3 tirs mais pris 3 rebonds et intercepté 2 balles.