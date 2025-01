L’Open de France 3×3 retrouve la Côte d’Azur ! La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a officialisé ce mercredi 29 janvier que la prochaine édition de l’Open de France 3×3 se déroulera à Saint-Laurent-Du-Var (Alpes-Maritimes) du 24 au 27 juillet.

Un retour aux sources pour le 3×3 français

Depuis sa première édition en 2012 à Nice, l’Open de France 3×3 s’est imposé comme le rendez-vous incontournable de cette discipline en pleine ascension en France. Ce retour sur la Côte d’Azur est donc un symbole pour le développement du basket 3×3 en France.

En amont de l’Open de France 3×3, la FFBB prévoit une semaine d’animations et de compétitions gratuites et accessibles à tous. Il y aura notamment la finale de la Juniorleague (U18 filles et garçons), ainsi qu’à diverses initiations et démonstrations autour du basket 3×3.

Un enjeu sportif majeur

Intégré au circuit de la Superleague 3×3 FFBB, l’Open de France est l’aboutissement d’une saison intense qui s’étend de mai à juillet avec 19 Opens Plus organisés à travers la France. Ce tournoi final à Saint-Laurent-Du-Var offrira une dotation globale de 20 000 euros aux meilleures équipes, ainsi qu’un ticket qualificatif pour une étape du prestigieux FIBA 3×3 World Tour.