Dans la foulée de sa victoire au master de Lausanne, 3×3 Paris s’est imposé en finale de l’Open de France Superleague 3×3 face à Nantes ATC (21-18). L’équipe emmenée par le médaillé olympique Jules Rambaut a un fait un sans faute dans la compétition mais aurait bien pu passer à côté du match le plus important du week-end. Bousculés par Dominique Gentil et sa bande (Attila Ergir, Lucas Malary et Zayd Yahiaoui), Paris a sur revenir et imposer son rythme pour finalement l’emporter en 21 points et 1’20 avant le terme de la rencontre.

Une défaite sous forme d’apprentissage pour Nantes ATC

Loin d’être largué, le collectif Nantais a fait forte impression tout au long de cet Open de France. D’abord placé dans le groupe de la « mort » en compagnie de Basquet Girona, Stade Rochelais et … 3×3 Paris, Lucas Malary et sa bande ont passé sans encombre les quarts puis les demi-finales. Une prouesse d’autant que Nantes ATC n’a pas gagné le moindre Open Plus cette saison et s’avère être une équipe particulièrement jeune. « On a fait le boulot jusqu’en finale et après on a eu du mal », soufflait Lucas Malary. « Paris est une équipe rodée, habituée du World Tour. Ils ont gagné un masters la semaine dernière… C’est le sport, c’est comme ça. A l’issue du coup de siffler final, l’émotion était forte puisque c’était la dernière de Dominique Gentil et on aurait aimé lui offrir un dernier titre avant la fin de sa carrière. Il a tellement donné pour nous et avec cette défaite, on va continuer d’apprendre. »

Avec cette victoire 3×3 Paris a décroché sur billet pour le Masters d’Amsterdam, qui se déroulera du 12 au 13 octobre prochaine avec peut-être une nouvelle victoire sur le World Tour, pour continuer de sublimer l’histoire de 3×3 Paris.

