Saint-Quentin a profité des errements défensifs de Roanne

Saint-Quentin va pouvoir tranquillement regarder le reste de la 20e journée de Betclic ELITE après avoir fait sa part du travail en l’emportant à Roanne. Grâce à cette victoire, le SQBB retrouve un bilan à l’égalité (10 victoires – 10 défaites) et s’extirpe momentanément d’un groupe d’équipes à neuf victoires (Le Mans, Cholet, Le Portel, Nancy et Dijon) pour se positionner provisoirement à la 6e place. Si les Picards ont potentiellement réalisé une belle opération, ce n’est évident pas le cas de Roanne, qui va rester une journée de plus à la place de premier relégable (16e, 6 victoires).

Le collectif de Saint-Quentin plus fort que le record de points en carrière de Yannis Morin

Dans une rencontre où les deux équipes n’ont jamais menées de plus de huit points, Saint-Quentin a fait la différence en fin de match face à Roanne. Une Chorale maintenue en première période par les 17 points de Yannis Morin ou encore les 9 passes décisives de D.J. Cooper. Après le retour des vestiaires, Saint-Quentin a tenté de s’échapper (54-62, 26′), ce qui n’était pas au goût de Jalen Jones (18 points), particulièrement adroit ce samedi (4/5 de réussite au tir à 3-points) et auteur de trois tirs à 3-points consécutifs pour ramener Roanne. Et alors que ce dernier avait permis aux Ligériens de rentrer en tête à la tête d’un tir extérieur au buzzer, Loic Schwartz (6 points et 3 passes décisives) lui a répondu dix minutes plus tard pour donner la mène à Saint-Quentin à l’entame de l’ultime période (70-72).

Dans le dernier quart-temps, les Picards ont pu faire la course en tête tout du long, bien aidés par les errements défensifs des Choraliens. De quoi désespérer Jean-Denys Choulet, qui n’a eu de cesse lors d’un temps-mort de demander à ses joueurs de défendre. En vain, une faute technique attribuée au banc choralien (86-90, 38′) et un ballon récupéré et converti par Lucas Boucaud plus tard (86-92), Saint-Quentin a pu filer tout droit vers la victoire malgré le record de points et d’évaluation en carrière de Yannis Morin (27 points à 11/12 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres pour 38 d’évaluation). Une 10e victoire en 20 matchs pour le promu, dont la saison continue d’être belle pour son retour dans l’élite.

