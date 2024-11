Saint-Quentin enfonce Dijon aux dernières places, Le Portel nouvelle victime de Cholet

Si Paris est la belle saga française en EuroLeague, Cholet est incontestablement celle de la Betclic ELITE. Face au Portel, CB a décroché sa 7e victoire de la saison sur 8 matchs de championnat. De quoi lui permettre de passer la trêve de novembre au chaud, à la première place du classement, pour la première année de Fabrice Lefrançois à sa tête.

Cholet a plié l’affaire rapidement contre Le Portel

Ce joli privilège, Cholet se l’est offert après une victoire maîtrisée contre Le Portel (80-65). Face à son ancienne équipe, Bastien Vautier a été intraitable en première période (10 points et 10 rebonds), en compagnie de Jamuni McNeace (16 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), avant de sortir pour une blessure au genou par précaution.

Mais lancé par ses deux intérieurs, CB a ensuite géré son avance dans la seconde partie du match, bien aidé par une équipe porteloise beaucoup trop dispendieuse avec le ballon (17 pertes de balles) et pas assez précise (41% à 2-points seulement). Si Jack Nunge a tenu tête à Bastien Vautier en première période, la meilleure évaluation de l’ESSM cette saison n’a pas tenu la distance à la Meilleraie (13 points, 7 rebonds, 3 interceptions et 2 contres). « Je ne vais pas dire que le match était plié au bout de dix minutes, mais donner 30 points quand on est la quatrième meilleure défense… », soufflait Eric Girard en conférence de presse, agacé par l’entame de match des siens auprès de Ouest-France.

Ainsi, la salle choletaise n’a toujours pas connu la défaite à la maison, que ce soit en championnat ou en FIBA Europe Cup (7 victoires de rang). Avec la possibilité de passer un mois de plus invaincu, au retour de la trêve avec la réception de l’Élan Chalon ?

Attention danger pour Dijon

Pour le palais des sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon, c’est en revanche tout l’inverse. Ce samedi 16 novembre, l’enceinte dijonnaise a eu le plaisir de revoir Gregor Hrovat sous sa tunique, mais aussi de constater à nouveau les maux de la Jeanne d’Arc. Face à Saint-Quentin, dont la défense a explosé sur les deux derniers matchs (-32 et -39 contre Paris et Tenerife), c’est pourtant celle de Dijon (2e plus mauvaise du championnat) qui s’est faite de nouveau transpercer. Surtout, la JDA n’a pas commencé sa partie avec la bonne attitude, tant désirée par son entraîneur Laurent Legname, en concédant jusqu’à 16 points de retard en première période (10-26, 10′). Tentant de grappiller son retard en seconde période, Dijon est cependant parti de trop loin pour embêter une équipe picarde plus solidaire et complète, bien guidé par Jerome Robinson (21 points à 5/9 aux tirs et 9/9 aux lancers-francs).

Ainsi, alors qu’on pouvait s’attendre à ce que la JDA figure dans les premières positions en début de saison, du fait d’un effectif avec de nombreuses têtes connues, c’est dans les bas-fonds du classement que l’on retrouve Dijon. Avec un match en moins, le club bourguignon se retrouve dans les mêmes eaux que Chalon-sur-Saône, avec une victoire d’avance sur la lanterne rouge La Rochelle. Pour Saint-Quentin, la satisfaction peut être de mise de passer la trêve de novembre dans la première moitié du classement (5e), avec la découverte de la BCL à gérer en même temps.