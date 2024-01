Saint-Quentin l’emporte chez une équipe de Nancy qui n’y arrive plus

Le Saint-Quentin Basketball s’est imposé 77-69 chez le SLUC Nancy pour le dernier match de Betclic ÉLITE du week-end, ce dimanche 28 janvier.

20 rebonds offensifs pour Nancy

Le SQBB est mieux parti (11-22, 10′) au Palais des Sports Jean Weille avant que les locaux ne recollent dans le deuxième quart-temps avec un 12-0. La suite a été un véritable chassé-croisé jusqu’au dernier quart-temps. Une nouvelle fois, l’agressivité picarde leur a permis de dominer le rebond (20 prises offensives contre 21 défensifs pour les Couguars) et de bénéficier de nombreuses secondes chances. William Pfister s’est notamment illustré dans ce secteur, mais pas que (14 points à 6/7 aux tirs et 8 rebonds pour 22 d’évaluation en 26 minutes). Finalement auteur d’un panier à 3-points (sur 11 tentatives), Nate Johnson a conclu un 11-2 en faveur de Saint-Quentin pour faire la différence finale.

Les Picards sont désormais sixièmes au classement, avec 11 victoires et 10 défaites, alors que Nancy glisse dans la deuxième partie du classement avec son 11e revers (en 20 matches) cette saison. La formation de Sylvain Lautié vient d’enchaîner quatre défaites et six échecs lors des sept dernières journées de championnat. « Nous sommes réellement dans une très mauvaise spirale », a reconnu le technicien parisien.