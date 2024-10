Saint-Quentin perd simultanément ses deux arrières, Goudou-Sinha prolonge

Après un début de saison idyllique, Saint-Quentin a vu les premiers nuages s’amonceler depuis la semaine dernière. Une correction à Cholet (59-82), une défaite honorable à Izmir (74-84) mais surtout une infirmerie qui ne désemplit pas. En l’espace de quatre jours, le SQBB a perdu ses deux arrières !

Un mois d’arrêt annoncé pour Schwartz, plusieurs semaines pour Kirkwood



Revenu sur le parquet de la Meilleraie après trois semaines d’absence en raison d’une blessure au mollet, Loic Schwartz a directement rechuté. L’arrière belge sera out un mois annonce L’Aisne Nouvelle. Puis, en Turquie, c’est le convaincant Noah Kirkwood (11,5 points, 3,8 rebonds et 3,5 passes décisives) qui s’est écroulé sur le champ de bataille. Touché aux adducteurs, il ne reviendra pas avant « plusieurs semaines » du propre aveu de Julien Mahé. « C’est un nouveau coup dur pour nous. Ce sont deux joueurs importants, sur des postes similaires, donc ça nous déséquilibre un peu. Les blessures font partie de la saison, il faut hélas faire avec et compter sur les joueurs valides. »

Le club axonais a déjà assigné un remplaçant médical à Noah Kirkwood jusqu’au 28 novembre. Un pigiste qui n’a pas été extrêmement compliqué à trouver puisqu’il était déjà présent au sein de l’équipe de Julien Mahé depuis le mois d’août, Enzo Goudou-Sinha en l’occurrence. Auparavant sous contrat jusqu’au 17 novembre en tant que remplaçant de Lucas Boucaud, le Cadurcien (qui tourne à 10,8 points et 2,8 passes décisives de moyenne en Betclic ÉLITE) est donc assuré de rester onze jours de plus en Picardie, mais sans match supplémentaire à jouer, puisque l’avenant signé correspond à la période de la première trêve internationale. Histoire de gagner un peu de temps avant une vraie prolongation, cette fois ?