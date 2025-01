Sami Pissis, une pointe à 30 points pour permettre à New Hampshire d’enfin l’emporter !

Sami Pissis (1,90 m, 21 ans) a porté New Hampshire vers sa première victoire de la saison contre une formation de première division universitaire (NCAA) ce samedi. Les Wildcats n’avaient remporté que deux matches hors conférence jusqu’ici, contre deux formations de NCAA III, les Massachusetts-Boston Beacons et les Endicott College Gulls.

#0 Sami Pissis knocks down a 3 to give the 'Cats the first basket of the game!

Cette fois, ils se sont imposés 79 à 72 contre Binghamton devant les 417 spectateurs du Lundholm Gymnasium. Une victoire qui leur permet de laisser la place de seul dernier de l’America East Conference à NJIT. Pour signer cette belle victoire, New Hampshire a réalisé une grosse deuxième mi-temps. Surtout, l’impact de Sami Pissis aura été démentiel pour porter son équipe à la victoire. L’ancien joueur de Levallois a tout simplement battu son record offensif en NCAA en marquant 30 points à 9/18 aux tirs (dont 4/9 à 3-points), en plus de prendre 3 rebonds et donner 5 passes décisives en 34 minutes.

A Pissis 30 piece gets us back in the win column 🙌

Arrivé à l’intersaison après avoir été champion de JuCo en 2024, Sami Pissis est le deuxième meilleur marqueur de New Hampshire avec 13,8 points à 34,5% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 2,3 passes décisives en 25 minutes. Le grand frère d’Alex Pissis, lui aussi exilé aux États-Unis, est junior. En 2022-2023, il avait joué une première saison en NCAA au sein des Southeastern Louisiana University Lions.

Sami Pissis had a 30-piece today as @UNHMBB picked up its first @AmericaEast win over Binghamton.

Fun day at Lundholm Gymnasium with @jscheinman, @DylanHand22, and our entire crew.

Here were some of the highlights ⬇️ pic.twitter.com/fhDZKla2Bz

— Joe Weil (@Joe_Weil) January 12, 2025