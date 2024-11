San Antonio retrouve la victoire, Wembanyama toujours un peu en dedans (12 points)

Après leur lourde défaite contre Houston la veille (-27), les San Antonio Spurs ont retrouvé la victoire ce jeudi 7 novembre contre Portland (118-105). Les Texans ont fait la course en tête face à l’équipe de Rayan Rupert (0/1 aux tirs en 8 minutes) en s’appuyant sur leur collectif (35 passes décisives pour 15 balles perdues) et une belle répartition des responsabilités offensives (huit joueurs entre 10 et 17 points).

Avec 12 points, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) figure parmi eux. L’intérieur français a cependant encore fait preuve de maladresse (4/13 aux tirs) sans pourtant abuser du tir à 3-points (2/6). Complet (8 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions, 3 contres et 4 balles perdues), il termine aussi avec le moins bon +/- de son équipe (-7). Par ailleurs, il n’a tiré que 3 lancers francs en 32 minutes passées sur le parquet.

Des statistiques en baisses pour le moment

Après huit matches, ses statistiques sont en retrait (18,4 points à 42,4%, dont 21,4% à 3-points, 9,8 rebonds et 2,8 passes décisives en 30,5 minutes) par rapport à la saison dernière (21,4 points à 46,5%, dont 32,5% à 3-points, 10,6 rebonds et 3,9 passes décisives en 29,7 minutes) hormis sur le nombre de contres (3,8 contre 3,6), interception (1,3 contre 1,2) et balles perdues (3,4 contre 3,7). Mais San Antonio a gagné à 4 reprises en 9 matches et lui reste confiant dans le processus en place. « Il n’y a pas de frustration parce que je sais que le staff et moi on se développe de la bonne manière. Je prends des tirs que je vais mettre dans mon développement. Disons que c’est l’intention qui compte, c’est le but à plus long terme », a-t-il expliqué au correspond de L’Équipe sur place, Maxime Aubin.