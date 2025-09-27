Recherche
LBWL

Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre

Privé de Leïla Lacan, Basket Landes défie ce samedi soir à Nanterre les Flammes Carolo dans le Trophée des Champions de La Boulangère Wonderligue. Un premier test grandeur nature avant une saison qui s'annonce intense.
00h00
Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre

Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre

Crédit photo : FIBA

L’ouverture de la saison de La Boulangère Wonderligue se joue ce samedi soir (19h30) au Palais des sports Maurice-Thorez de Nanterre. Basket Landes, champion de France en titre, affronte les Flammes Carolo, vainqueures de la Coupe de France. Mais les Landaises devront se passer de celle qui est peut-être la meilleure joueuse du championnat désormais, Leila Lacan (1,80 m, 21 ans), laissée au repos après un été sans répit entre Jeux olympiques, saison 2024-2025, EuroBasket et WNBA.

Un match test mais un titre en jeu

Depuis 2014, ce Match des champions oppose les deux meilleures équipes de la saison écoulée. Pour Basket Landes, il s’agit de jauger un effectif remodelé à 40 %. « C’est un match test, pour se jauger avant de commencer le championnat, mais aussi, il ne faut pas l’oublier, un match pour un titre et ça se prend », a rappelé Marie-Julie Levant, nouvelle assistante coach de Julie Barennes, dans Sud-Ouest.

Les Flammes Carolo arrivent avec le plein de confiance après une préparation parfaite : huit victoires en huit matchs amicaux. « Tout trophée est bon à prendre », sourit leur entraîneur Romuald Yernaux dans L’Équipe. De quoi donner de la consistance à un duel qui pourrait déjà donner le ton de la saison.

Des absences et des attentes

Si Basket Landes doit composer sans Leïla Lacan, la coach Julie Barennes insiste dans L’Équipe sur l’intérêt de cette opposition : « Il y aura forcément des enseignements à tirer de ce match contre les Flammes, qui n’ont pas perdu un match de la préparation, et qui, comme nous, joueront l’EuroLeague ».

Charleville-Mézières, qui avait battu Basket Landes d’un point (64-63) lors de leur dernière confrontation en championnat il y a neuf mois, se présentera avec un groupe largement renouvelé (sept arrivées). De quoi renforcer l’incertitude autour d’une affiche qui se veut plus qu’une simple mise en jambes.

