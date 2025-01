Sara Roumy et India Farcy de nouveau à 26 points

Parties sur des chapeaux de roues cette saison, respectivement en Italie et Allemagne, Sara Roumy et India Farcy ont connu une période de creux autour de la trêve. Mais ce week-end, elles ont retrouvé de belles couleurs.

Après son 0/8 derrière l’arc de la semaine dernière, Sara Roumy s’est bien rattrapée avec un joli 5/7. De quoi monter à 26 points puisqu’elle a également marqué 3 paniers à 2-points (sur 10 tentatives) et 5 lancers francs. Pas sortie du match, l’ancienne joueuse de Basket Landes et Keltern a mené Faenza à une large victoire face à Battipaglia (74-54). Surtout, Faenza signe sa troisième victoire de suite, de quoi se repositionner dans le milieu de tableau avec un bilan quasiment équilibré (sixième avec 6 victoires et 7 défaites). Avec 18,4 points, l’enfant de Laloubère est la deuxième meilleure marqueuse du championnat. Elle avait été MVP du mois d’octobre en début de saison.

En revanche, les 26 points d’India Farcy (à 7/16 aux tirs et 10/10 aux lancers francs) n’ont pas suffi pour Hanovre face à Osnabrueck (71-79), le quatrième du classement. Pourtant, l’ancienne joueuse de Lattes-Montpellier a ajouté 8 rebonds, 3 passes décisives, 5 interceptions et 4 balles perdues et sa compatriote Eloïse Pavrette a également signé une bonne performance (10 points à 5/5 et 2 rebonds en 12 minutes). Mais Hanovre a du mal depuis le 29 décembre avec trois défaites en quatre matches. On les retrouve à la cinquième place du classement avec 9 victoires et 7 défaites. Quant à India Farcy, elle est descendu au classement des meilleures marqueuses (15,5 points) notamment à cause de son adresse à 3-points (15,4%) mais elle continue à noircir les feuilles de stats (6,3 rebonds, 5,1 passes décisives, 2,3 interceptions mais aussi 4,3 balles perdues en 33 minutes).