Sara Roumy, MVP du mois d’octobre en Lega, cartonne en Italie

Alors que Lisa Berkani s’est installée comme une joueuse majeure en Italie, une autre Française y devient également importante. Arrivée à l’intersaison après une première saison à l’étranger passée en Allemagne, Sara Roumy (1,81 m, 21 ans) joue désormais pour le club italien de Faenza. Et c’est peu dire que la championne d’Europe U20 2023 réalise un très bon début de saison.

MVP du mois d’octobre

Tournant en moyenne à 20,2 points par rencontre après cinq rencontres (avant le match contre San Giovanni ce samedi 2 novembre), l’enfant de Laloubère a été élue MVP du mois d’octobre en Lega Basket Femminile, la première division italienne. Dès la première journée, elle a mis la barre très haute avec une sortie à 27 points. Depuis, elle a atteint les 26 points face à Schio, club pensionnaire de l’EuroLeague, avec un parfait 4/4 à 3-points. De quoi grimper à la deuxième place du classement des meilleurs marqueuses du championnat.



Sara Roumy è la MVP della Techfind Serie A1 del mese di ottobre secondo Lega Basket Femminile 👑 🏀 20.2 PTS

🎯 50% T2, 33% T3, 90% TL

⛹️‍♀️ 2.6 REC La 2003 francese ha guidato Faenza a un grande inizio di stagione, con tre vittorie nelle prime cinque partite! 🔥#LBFLIVE pic.twitter.com/mN4LfNZtDh — Lega Basket Femminile (@legabasketfem) October 30, 2024

Peu responsabilisée à Basket Landes en 2022-2023 (2,4 points à 28,3% de réussite aux tirs, 0,6 rebond et 0,2 passe décisive en 9 minutes de jeu en moyenne), Sara Roumy s’est émancipée à Keltern la saison passée. Elle a tourné à 13,5 points à 38,1% de réussite à 3-points, 2,3 passes décisives et 1,3 rebond en six matches d’EuroCup et 11,3 points, 1,6 rebond et 1,9 passe décisive en 23 minutes en championnat. Sur ce début de saison, elle explose véritablement sous les ordres de Paolo Seletti, dans une équipe composée d’une Allemande, d’une Polonaise, d’une Tchèque mais aussi de la jeune Slovène Ivona Scekic et l’ancienne joueuse de Nice Cornelia Fondren.