Sarah Michel-Boury : « Finir avec Bourges sur ce trophée à Bercy, c’est juste un rêve ! »

Alix Duchet : « C’était notre dernier match toutes ensemble. On le savait. On a eu une grosse déception en début de semaine. Vu que nous sommes une équipe qui avons travaillé très dur toute la saison, on le voulait absolument. Aujourd’hui, on peut juste célébrer, kiffer le moment. C’est aussi super rare de jouer dans une salle comme Bercy. Après ce qui s’est passé lundi, on s’est remobilisé. On avait aussi conscience que c’était le dernier match pour certaines sous le maillot de Bourges. On voulait finir sur une belle note ! »

Sarah Michel : « C’est un sentiment incroyable. Il n’y a que le sport pour nous faire vivre des émotions comme ça. En début de semaine, on était au plus bas. Ça a été dur, ça a été violent, mais on savait qu’on avait encore cette chance de finir bien ensemble. J’ai dit aux filles que je voulais au moins qu’on prenne du plaisir, qu’on joue comme on a joué toute la saison. Les gens n’ont retenu que le match aller à Tarbes alors qu’on a pourtant été incroyable toute la saison. Cette équipe-là méritait d’avoir quelque chose à la fin. Sur un match comme ça, on savait que ça allait être l’engagement, l’intensité, le cœur [qui allaient faire la différence]. Ça nous a caractérisé tout au long de la saison. Personnellement, finir à Bercy sur ce trophée avec Bourges, c’est juste un rêve. »

Kristen Mann : « Dieu, merci ! Ça a été un match extrêmement compliqué. Je suis juste tellement heureuse pour l’équipe, qui sort d’une saison incroyablement longue. On a connu beaucoup de déception avec l’EuroCup ou l’élimination aux portes de la demi-finale. Je suis ravie que l’on termine sur une bonne note en empochant l’un des trois trophées. On n’avait rien à perdre cet après-midi : on voulait juste jouer dur, profiter de notre dernier match ensemble. On ne s’est pas dit entre nous qu’il fallait sauver notre saison mais c’est sûr qu’on l’avait dans un coin de nos têtes. Je suis vraiment heureuse, désolée je n’ai pas d’autres mots à dire (elle sourit). »

