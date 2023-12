Sarunas Jasikevicius devrait prendre les rênes de Fenerbahçe

Après le renvoi de Dimitris Itoudis, qui prendra les rênes du Fenerbahçe Istanbul ? Selon plusieurs médias, dont BasketNews ou encore Eurohoops, il s’agirait de Sarunas Jasikevicius (47 ans). Sans emploi depuis son départ du FC Barcelone l’été dernier, le technicien lituanien devrait être à Istanbul ce jeudi 14 décembre et mis en fonction pour le match d’EuroLeague de ce vendredi 15 décembre face à Monaco. En tant qu’entraîneur, Sarunas Jasikevicius a longtemps mené le Zalgiris Kaunas (2014-2020) avant d’être dernièrement dans la maison blaugrana (2020-2023). Il devrait donc connaître un 3e club dans la peau d’entraîneur, avec le Fener, qu’il a déjà fréquenté en tant que joueur (2011).

