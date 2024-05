Sasa Obradovic et l’AS Monaco encore en finale : « Personne ne nous dit qu’on fait du bon boulot »

Sasa Obradovic, entraîneur de l’AS Monaco : « Tous les matchs, il nous tombe quelque chose sur la tête et il faut compenser. Ce soir, Mam Jaiteh fait son retour et contribue sans avoir effectué le moindre entraînement en deux semaines. Motiejunas n’est pas là, nos joueurs clés ne sont pas dans leur meilleure formé, Mike James ne s’est pas entraîné une fois, Jordan Loyd alterne le bon et le moins bon. Sans eux, on ne peut pas jouer de façon consistante. J’espère qu’on va retrouver du rythme pour la finale. S’il avait fallu jouer un autre match contre cette équipe de Bourg, je ne sais pas comment on aurait fait pour se débrouiller.

(Sur le fait que Monaco joue une troisième finale en trois ans) Je pense que personne ne respecte vraiment cet accomplissement. Personne ne nous dit qu’on fait du bon boulot, surtout avec les millions de problèmes que l’on a. Mais avant même de souligner le fait que l’on va en finale pour la troisième fois de rang, il y a beaucoup de choses que l’on a accompli que les gens devraient reconnaître. Alors oui, on ne s’est pas qualifié pour le Final Four mais on fait une superbe saison ! »

Matthew Strazel, meneur de l’AS Monaco : « Respect pour la JL Bourg qui est une équipe qui monte en puissance. Notre fin de match, c’est ce que font les grandes équipes, on a su être solides. Ma performance ? J’ai un rôle qui change d’un match à l’autre. Il y a deux jours je n’avais pas eu beaucoup de responsabilités, ce soir j’en ai eu. C’est à l’image de ma saison, j’essaie de répondre présent quand on me le demande. Je suis content qu’on ait pu assurer. Tout ces efforts n’auront servi à rien si on ne va pas au bout en finale. On peut monter en régime, on peut le faire en finale. C’est un autre niveau, entre équipes qui comptent près de 80 matches. On va redoubler de concentration, d’implication, pour proposer le meilleur basket.

(Sur l’adversaire en finale) Si on joue l’ASVEL, je serais très content, il y a beaucoup de personnes que je connais là-bas. Si c’est Paris, on a perdu contre eux en Leaders Cup. On a une semaine pour travailler, récupérer, rester concentré. On va se servir de ce temps pour prendre de l’avance sur Paris ou Villeurbanne. »