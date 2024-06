Une pépinière à Andrézieux-Bouthéon : le SCABB Lab prend forme

Vous avez découvert le SCABB au cours des dernières semaines ? Vous allez désormais apprendre à connaître le SCABB Lab, le pendant NM1 du rapprochement entre Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon, une pépinière pour jeunes qui n’est pas destinée à évoluer plus haut qu’en Nationale 1.

Toujours coachée par Guillaume Quintard, la formation ligérienne va déjà conserver une forte ossature de l’équipe qui a terminé 8e du Groupe A la saison dernière. Mais comme dans tout groupe de jeunes, il faut bien une exception, donc un leader, c’est Theo Bouteille (1,92 m) qui enfilera ce costume. Alors qu’il aura 27 ans en début de saison, le petit frère d’Axel a rempilé jusqu’en 2026 et sera le capitaine du SCABB Lab.

Le meneur ne sera pas le seul survivant de l’aventure : Mohamed Sidibe (2,04 m, 22 ans), Alexis Ville (2,00 m, 26 ans), Tom Hyenne (1,94 m, 24 ans), Ludovic Dufeal (2,02 m, 24 ans) et Hugo Cucherat (1,94 m, 21 ans) ont tous prolongé l’aventure, les deux derniers pour deux ans.

Déjà trois recrues

Passé par le centre de formation de Bourg-en-Bresse en 2022/23, Hugo Cucherat retrouvera d’ailleurs deux anciens coéquipiers de la JL au SCABB Lab. Le club forézien a pioché dans la raquette des vainqueurs du Trophée du Futur en attirant le duo Benali Hanifi (2,04 m, 20 ans) – Moulaye Sow (2,06 m, 21 ans). Les deux compères vont lancer leur carrière professionnelle dans la Loire, même si Sow a déjà goûté au monde pro en cumulant 11 entrées en Betclic ÉLITE et 1 en EuroCup. Régulièrement aperçu dans les travées d’Ékinox cette saison, Guillaume Quintard a eu tout le loisir d’observer les deux jeunes ces derniers mois.

Enfin, il a également recruté un joueur qui prend de plus en plus d’épaisseur en Nationale 1 ces dernières années : Mahes Montout (1,85 m, 23 ans), successivement passé par Golbey-Épinal, Boulogne-sur-Mer et Pont-de-Chéruy ces trois dernières saisons. Passé au travers des centres de formation traditionnels, ce gros défenseur sort d’un exercice convaincant avec le SOPCC (8,5 points à 43%, 2,9 rebonds et 4,2 passes décisives).