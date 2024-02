Sekou Doumbouya a quitté Palencia

La recherche de club de Sekou Doumbouya (2,05 m, 23 ans) prend la forme d’un parcours du combattant. Après avoir tenté sa chance sans succès à Monaco, à Maroussi (D1 grecque), puis à Boulogne-Levallois en l’espace de six mois, il avait rejoint le 6 février la lanterne rouge du championnat espagnol, Palencia. À l’origine, seulement pour prendre part aux entraînements collectifs et retrouver du rythme. La possibilité qu’il joue en Liga Endesa était déjà en doute dès le départ. Et comme pour ses trois dernières tentatives, cet essai ne se conclura pas par une intégration à l’équipe.

Doumbouya a quitté aujourd’hui ses coéquipiers éphémères, après quasiment deux semaines d’entraînement. Sur les réseaux sociaux, le club l’a remercié pour son passage, lui souhaitant « tout le meilleur pour l’avenir, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. » L’ancien n°15 de la Draft 2019 n’a pas joué le moindre match professionnel depuis mars 2023. Il était alors encore en G-League avec l’équipe affiliée aux Sixers, les Delaware Blue Coats. Entre temps, il a passé une partie de l’hiver à s’entraîner à Dallas pour se remettre en forme, où est basée l’agence Comsport, qu’il a de nouveau rejoint.