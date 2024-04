Avant Roanne – Monaco, Sekou Doumbouya évoque « la prise de conscience de l’état d’urgence » à la Chorale

Roanne accueille Monaco ce soir à 20h00 en match avancé de la 31e journée, afin de préserver la Roca Team lors du week-end placé au milieu des playoffs d’EuroLeague. Le choc des extrêmes, entre la Roca Team, incontestable leader, et la Chorale, toujours relégable. Cependant, Sekou Doumbouya, en conférence de presse, a réaffirmé l’esprit de bagarre, désiré par Marc Berjoan. Vu avec le club de la Principauté lors du camp de Bormio et du stage en Turquie en présaison, où il n’avait pas séduit les dirigeants monégasques par son éthique de travail (ce qui semble avoir drastiquement changé depuis), l’ancien NBAer aborde cette rencontre plein d’ambition.

« On a envie de gagner, de sortir de cette mauvaise zone. Surtout face à Monaco, on ne sait pas s’ils vont venir avec l’esprit tourné vers les playoffs d’EuroLeague ou dans une envie de gagner. Nous, on prend ce match au sérieux, on sait qu’on peut gagner contre n’importe quelle équipe. On n’a pas peur. Ce match là, on l’attend. Tout le monde est battable !«