Seul Français à n’avoir pas encore joué une minute en NBA, Armel Traoré se prépare à la G-League

Ils sont quatorze Français inscrits en NBA sur cette saison 2024/25, et quasiment tous ont déjà eu leur chance. Douze d’entre eux ont déjà marqué leurs premiers points. Seuls Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) et Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) font encore feuille blanche. Mais au contraire de son compatriote des Spurs, Traoré n’a lui pas encore disputé la moindre minute dans la grande ligue.

Un scénario attendu

Il faut dire que le contrat two-way de l’ancien de l’ADA Blois ne lui offre aucune garantie. Celui-ci est conçu pour des joueurs au potentiel incertain qui doivent continuer à se développer avant d’avoir leur chance. Ces derniers n’ont le droit qu’à 50 apparitions sur une feuille de match NBA pendant la saison, et doivent passer le reste du temps en G-League. Le cas de son compatriote Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) – qui a joué tous les matchs des Hornets avec 12 minutes de moyenne malgré son contrat two-way – est plutôt une exception.

Traoré a toutefois été testé par le staff en Summer League et en pré-saison. Lors de cette dernière, il a joué les quatre matchs avec un temps de jeu moyen de 13 minutes, et des statistiques de 4,2 points à 43,8% aux tirs et 4,2 rebonds. Ce malgré une blessure à la main droite qui l’a handicapé. « En pré-saison, j’ai eu quelques opportunités. J’ai essayé de montrer mon meilleur visage » a-t-il expliqué dans une interview auprès de Basket Le Mag. Il en a aussi profité pour assimiler le plus de conseils possibles auprès de l’effectif NBA et de stars comme LeBron James, qui lui « apprend beaucoup de choses à l’entraînement, notamment pour améliorer mon jeu et sur comment aborder les matchs. » Un rêve pour celui qui a grandi en étant fan de Kobe Bryant et des Lakers.



Les Lakers sont une des équipes qui ouvre le moins sa rotation dans la ligue. Sur les 18 joueurs de l’effectif, seuls 9 ont joué tous les matchs de la saison régulière, et 2 autres ont eu le droit à quelques minutes. Aucun des trois contrats two-way n’a fait une apparition. Traoré est lui apparu deux fois sur la feuille de match, mais n’est jamais entré en jeu. Le fait que la franchise de Los Angeles soit pour l’instant une équipe compétitive dont tous les matchs sont serrés n’aide pas non plus le jeune français dans sa quête de temps de jeu.

Direction la G-League

En étant repêché in-extremis après la Draft, le grand frère de Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) savait à quoi s’attendre en signant son contrat. Il se devait pourtant de saisir une chance qui ne se reproduira peut-être plus. D’autant que même son ancien club a fait un effort financier pour qu’il puisse la saisir.

En attendant son tour, le natif de Charenton est actuellement avec l’équipe G-League affiliée aux Lakers, les South Bay Lakers. Il a participé au camp d’entraînement pour préparer la saison qui va débuter dans quelques jours. Traoré devrait prendre part au premier match face aux Salt Lake City Stars d’un autre français (Kenny Kasiama (1,97 m, 21 ans)) dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre. « La saison de G-League va aussi bientôt commencer. J’ai envie de voir comment ça va être par rapport à la France. Puis on verra bien comment cela se passe par la suite » a-t-il conclu chez Basket Le Mag en restant évasif sur ce qui l’attend.