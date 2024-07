Armel Traoré : « Mon rêve était de jouer en NBA, et maintenant je suis avec les Lakers »

Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) est une des belles histoires de cette Draft NBA 2024. Alors qu’il faisait partie des 8 candidats français, il n’a pas été sélectionné comme ses 5 compatriotes Risacher, Sarr, Salaün, Dadiet et Ajinça. Mais a été repêché après la Draft par les Los Angeles Lakers, qui lui ont offert un two-way contract pour la saison. Une bonne nouvelle plutôt inattendue par les observateurs.

« Je suis reconnaissant »

Depuis ce jour, l’ancien de l’ADA Blois vit son rêve avec une des franchises les plus historiques en NBA. Le symbole est encore plus fort pour lui, qui a grandi en étant fan de Kobe Bryant. Le natif de Créteil a décrit ses émotions au début de la Summer League, à laquelle il participe, auprès de l’insider des Lakers Mike Trudell :

« J’ai de la chance d’être ici, je suis reconnaissant. J’ai grandi avec un rêve de jouer en NBA, et maintenant je joue avec les Lakers. […] J’essaye de faire tout ce que le coach me demande de faire, peu importe ce que c’est, et de mon mieux. Je peux défendre du poste 1 au poste 5. »

Une bonne énergie

Durant ses cinq premiers matchs (trois en Californie, deux à Las Vegas), le grand frère du futur haut choix de Draft Nolan Traoré a en effet montré ses qualités défensives. Et surtout sa volonté de défendre dans une Summer League où ce n’est pas le mot d’ordre. Avec une remarquable activité grâce à son gros moteur, il compile pour l’instant 6,2 points à 46,2% de réussite aux tirs, et 4,4 rebonds et 15 minutes de moyenne. En se mettant au service du collectif, il prend forcément moins de tirs que ses coéquipiers. Mais il se distingue dans toutes les petites tâches, qui ont d’ailleurs incité les Lakers à lui proposer un contrat. À contrario, il va devoir travailler sur ses pourcentages (16,7% à 3-points, 50% aux lancers-francs). Surtout s’il veut obtenir du temps de jeu en NBA la saison prochaine.

Dans un environnement de jeu où il est utilisé en poste 4 voire 5, Traoré a aussi expliqué son adaptation à la vitesse de jeu, qui est « folle » selon ses mots. « En Europe, on ne joue pas comme ça ». Tous les Européens qui découvrent la NBA ont besoin d’un certain temps pour s’ajuster à ce style de jeu. Les Lakers ont encore trois matchs à jouer à Las Vegas : contre les Hawks de Zaccharie Risacher (dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 à 3h30), puis contre les Cavaliers la nuit suivante à 3h00. La dernière rencontre reste à définir. Trois matchs pour que Traoré batte son record, qui est pour l’instant de 11 points.