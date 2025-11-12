Recherche
G-League

Seul lottery pick encore inutilisé en NBA, Noa Essengue évacue toute sa frustration en G-League

Toujours privé de terrain en NBA, le seul lottery pick de la draft 2025 dans ce cas, Noa Essengue a réussi une grosse première avec Windy City en G-League.
|
00h00
Noa Essengue attendra encore avant d’étrenner le maillot des Bulls, mais a joué son premier match en G-League

Crédit photo : © David Banks-Imagn Images

Du fond du banc des Bulls, Noa Essengue regardait ses copains de promotion vivre leurs premières émotions en NBA : Cooper Flagg en train d’accaparer toute la lumière, VJ Edgecombe démarrer par une sortie à 34 points ou Cedric Coward, drafté juste avant lui, jouer sans peur avec les Grizzlies.

Et lui ? 0 minute avec Chicago, le seul lottery pick (les 14 premiers choix, ndlr) toujours inutilisé dans la grande ligue, bien que pleinement apte physiquement à jouer. Alors quand les Bulls l’ont envoyé se dégourdir les jambes en G-League, cela ressemblait fort à une libération du fauve.

Noa ESSENGUE
Noa ESSENGUE
28
PTS
8
REB
1
PDE
Logo G League
WIS
114 127
BUL

Intenable en première mi-temps sur le parquet de Wisconsin (23 points à 9/13), le jeune international français a terminé avec 28 points à 11/21, 8 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes. Prometteur quand on sait qu’il s’agissait de son premier match officiel depuis la finale du championnat allemand le 21 juin dernier !

Assez pour convaincre Billy Donovan de lui octroyer sa première chance avec les Bulls ? L’instantané d’une performance en G-League ne sera certainement pas suffisant pour ébranler les certitudes d’un coach NBA mais Chicago se déplace à Detroit la nuit prochaine…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
G League
G League
Suivre

