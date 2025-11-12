Seul lottery pick encore inutilisé en NBA, Noa Essengue évacue toute sa frustration en G-League

Du fond du banc des Bulls, Noa Essengue regardait ses copains de promotion vivre leurs premières émotions en NBA : Cooper Flagg en train d’accaparer toute la lumière, VJ Edgecombe démarrer par une sortie à 34 points ou Cedric Coward, drafté juste avant lui, jouer sans peur avec les Grizzlies.

Et lui ? 0 minute avec Chicago, le seul lottery pick (les 14 premiers choix, ndlr) toujours inutilisé dans la grande ligue, bien que pleinement apte physiquement à jouer. Alors quand les Bulls l’ont envoyé se dégourdir les jambes en G-League, cela ressemblait fort à une libération du fauve.

Intenable en première mi-temps sur le parquet de Wisconsin (23 points à 9/13), le jeune international français a terminé avec 28 points à 11/21, 8 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes. Prometteur quand on sait qu’il s’agissait de son premier match officiel depuis la finale du championnat allemand le 21 juin dernier !

Assez pour convaincre Billy Donovan de lui octroyer sa première chance avec les Bulls ? L’instantané d’une performance en G-League ne sera certainement pas suffisant pour ébranler les certitudes d’un coach NBA mais Chicago se déplace à Detroit la nuit prochaine…