Seydou Ndiaye (Élan Béarnais) encore blessé : au moins 2 semaines d’arrêt

Une nouvelle blessure pour Seydou Ndiaye le rend indisponible pour au minimum deux semaines avec l’Élan Béarnais, comme l’indique Sud-Ouest, soit jusqu’à la fin du mois d’avril. Une IRM a confirmé sa blessure musculaire au mollet indique, déjà suspectée il y a une semaine avant la victoire des Palois contre l’ASA le vendredi 4 avril.

Seydou Ndiaye (1,96 m, 24 ans) continue ainsi de multiplier les aller-retours avec l’infirmerie. L’ancien joueur de Mulhouse avait déjà raté presque deux mois de compétition entre décembre et février en raison cause d’une blessure au poignet. L’arrière de 24 ans compte 21 matchs cette saison pour 13 minutes de jeu en moyenne. Il affiche des statistiques de 3,3 points, 2,4 rebonds et 1,6 passes pour sa première saison en Pro B.

D’un point de vue collectif, la saison de l’Élan Béarnais est plutôt positive avec une 7e place (18 victoires pour 13 défaites), qui permet au club palois de toujours espérer se qualifier directement en playoffs. D’ailleurs, l’EBPLO va jouer une rencontre décisive dans sa quête de top 6, ce vendredi 11 avril, contre Poitiers. Une formation pictavienne qui devra composer avec des absences importantes, dont celle de Jahvon Blair, meilleur marqueur de l’équipe. C’est donc l’occasion parfaite pour l’Élan de mettre fin à la série de six victoires de leur adversaire et revenir à leur niveau au classement.