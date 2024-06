Shane Larkin force un match 4 en finale turque, Rodrigue Beaubois précieux

La réaction du champion en titre et du premier de la saison régulière était attendue. Elle est arrivée. En s’imposant 82-81 sur un panier de Shane Larkin (1,80 m, 31 ans) contre le Fenerbahce Istanbul, l’Anadolu Efes évite un vilain sweep et force un match 4 dans les finales des playoffs turcs. Les hommes de Tomislav Mijatovic avaient été dominés dans les matches 1 et 2, respectivement 74-85 et 70-101. Par conséquent, ils étaient dos au mur au moment de se présenter dans la Ulker Sport Hall pour un match 3, déjà décisif. Menés de 5 points à la pause (39-34), l’Anadolu a fini fort pour s’imposer d’un petit point sur un drive de son meneur vedette.

Shane Larkin’in turnikesi ile Anadolu Efes 81-82 öne geçti. Fenerbahçe Beko molası. pic.twitter.com/dcfHmPJr50 — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) June 10, 2024

Malgré un excellent Nick Calathes (10 points et 12 passes décisives) et un duo Wilbekin – Hayes Davis des grands soirs (33 points et 9 passes décisives combinés), le Fenerbahce offre une possibilité supplémentaire à son rival historique de forcer un match 5 dans son antre. En effet, dans le sillage d’un Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) précieux en sortie de banc (7 points, 2 rebonds et 2 passes en 23 minutes), l’Anadolu peut encore croire au titre. En cas de victoire ce mercredi 12 juin, les Turcs pourraient bien ramener la série pour un ultime match 5 à domicile. Il faudra que les cadres répondent présents, à l’image de Shane Larkin.

Tomislav Mijatovic attend de ses joueurs un nouvel exploit car Fenerbahce n’a perdu que quatre fois à domicile cette saison. La victoire est la seule chance de ne pas finir la saison sans titre. L’Anadolu s’est incliné 80-67 en finale de la coupe de Turquie. Un revers déjà infligé par le Fener(. Rendez-vous mercredi 12 juin à 18h30 pour le match 4.