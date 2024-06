Shavonte Zellous sera de la partie à Villeneuve d’Ascq en 2024-2025

Villeneuve d’Ascq a annoncé la prolongation de Shavonte Zellous (1,78 m, 37 ans) pour la saison 2024-2025. A 37 ans, l’Américano-Croate poursuit l’aventure avec l’ESBVA-LM.

En parallèle d’une énorme carrière en WNBA à Dallas, Indiana, New York, Seattle et Washington, elle a rejoint Villeneuve d’Ascq en 2023. L’arrière est arrivée en France et a directement montré sa juste valeur. En LFB, elle a tourné à 10 points, 3,7 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes. Ses performances ont permis et aidé l’ESBVA à faire une saison tonitruante en 19 victoires et 3 défaites en saison régulière et surtout le titre de championne de France 2024, un mois après avoir avoir atteint la finale de l’EuroLeague.

Championne WNBA en 2012 avec Indiana, l’arrière américano-croate apporte une vraie expérience au sein de l’équipe, notamment aux plus jeunes. Sa connaissance du plus haut niveau et pendants des années a aussi été un argument de taille pour la prolonger. Elle avait notamment pris sous son aile Janelle Salaün en lui proposant des séances individuelles en plus des entraînements collectifs.