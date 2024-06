Shekinah Munanga à Antibes pour se relancer

De nouveau opérationnel après une longue blessure, Shekinah Munanga (2,02 m, 26 ans) va reprendre la compétition du côté d’Antibes, avec qui il s’est engagé deux saisons.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du dernier match de phase groupe de Leaders Cup, l’international congolais a été privé de l’intégralité de la saison avec Lille, qu’il venait tout juste de rejoindre. Possédant le statut JFL (joueur formé localement) grâce à ses années de formation avec Limoge et Monaco, il va tenter de se relancer avec les Sharks d’Antibes. Il a signé un contrat de deux ans avec le club azuréen. Auteur de deux bonnes saisons avec Évreux (11,6 puis 12,2 d’évaluation), avec notamment une Leaders Cup à son actif, Munanga avait fait le choix d’activer sa clause alors qu’il était lié au club jusqu’en 2024. Mais dans le Nord, sa saison a tourné court avec cette grave blessure après une très bonne campagne de Leaders Cup (14,8 points à 55% à 3-points, 4,8 rebonds et 2 passes décisives pour 13,5 d’évaluation en 23 minutes).

« Après presque un an sans jouer, Shekinah arrive à la fin de sa rééducation, confie coach JD Jackson sur le site officiel des Sharks d’Antibes. Il faudra bien sûr qu’il reprenne ses repères, et qu’il avance au fur et à mesure au début. Mais nous avons une vision sur le long terme avec lui, j’aime beaucoup ce joueur et son état d’esprit. C’est un poste 4 très complet : shooteur, dynamique, qui défend bien et qui prend beaucoup de rebonds. »