Signé en Turquie, Dan Akin rejoint finalement l’escadron strasbourgeois en Italie

Dan Akin (2,06 m, 26 ans) n’évoluera finalement pas en Turquie la saison prochaine, mais plutôt en Italie. Signé officiellement fin juin par le Darussafaka Istanbul, Dan Akin a été officiellement annoncé comme dernière signature du club italien de Scafati, en Lega Serie A. Même si aucune annonce d’une séparation entre le club stambouliote et l’intérieur britannique ne semble avoir été faite.

Au sortir d’une saison rookie inégale avec Strasbourg (5,3 points à 69% et 3,2 rebonds en 52 matchs), Dan Akin va ainsi connaître son 2e championnat professionnel en Italie. L’ancien alsacien va encore un peu plus renforcer le contingent d’anciens joueurs de la SIG dans la Botte. Outre Phil Booth qu’il retrouvera en Lega Serie A avec Crémone, les arrières Tyrus McGee et Quinton Hooker évolueront en 2e division, respectivement à Cantu et Livourne.