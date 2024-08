Les anciens strasbourgeois Phil Booth et Nysier Brooks ont retrouvé un club

Des membres de la SIG Strasbourg version 2023/24, il n’y a plus que Boris Dallo qui attend encore de connaître l’identité de son prochain employeur. Pour cause, alors que Quinton Hooker a trouvé un contrat en deuxième division italienne, Phil Booth (1,92 m, 28 ans) et Nysier Brooks (2,13 m, 27 ans) avaient également sécurisé leur avenir un peu plus tôt dans l’été.

L’arrière double champion NCAA (13 points à 43%, 2,6 rebonds et 3,5 passes décisives en 52 matchs) va aussi découvrir l’Italie, mais à l’étage supérieur, embauché par Crémone, récent 13e de Lega. Quant au pivot, auteur d’une saison frustrante (7,9 points à 50% et 4,6 rebonds en 43 rencontres), il a opté pour la Russie, avec un contrat au BC Samara, où il fera équipe avec un autre ancien de Betclic ÉLITE, Hayden Dalton, pigiste oubliable de la JL Bourg à l’automne 2021.

Les destinations des anciens de la SIG Strasbourg :