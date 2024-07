Paul Lacombe rejoint Nanterre pour deux saisons

Nanterre 92 a annoncé la signature de Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans) pour les deux saisons à venir. Non conservé par la SIG Strasbourg qui n’a pas souhaité s’aligner sur ses prétentions salariales en hausse, l’international français retrouve un autre outsider de la Betclic ÉLITE, qui va évoluer en BCL en 2024-2025 après sa belle saison 2023-2024.

Joueur rompu aux joutes du championnat de France mais aussi de la BCL qu’il a disputé avec Monaco et Strasbourg, Paul Lacombe sort d’une saison très intéressante d’un point de vue individuel (11,6 points à 45,7% de réussite aux tirs, dont 32,6% à 3-points, 4,8 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,6 interception en 26 minutes sur 46 rencontres). Le Lyonnais apportera sa science collective, son leadership et sa polyvalence à un secteur extérieur déjà composé de Benjamin Sene, Milan Barbitch, Lucas Fischer, Frank Jackson et Simeon Kalemba. Le secteur intérieur, qui compte encore Desi Rodriguez et Lucas Dussoulier sous contrat, doit encore être complété.