Officiel : Léopold Cavalière signe au Paris Basketball et va découvrir l’EuroLeague !

Le Paris Basketball tient sa première recrue d’une intersaison chargée à venir avec la perspective de l’EuroLeague : Léopold Cavalière (2,03 m, 28 ans). Comme annoncé, l’ailier-fort s’est engagé pour deux saisons avec le finaliste du championnat de France, vainqueur également de l’EuroCup et de la Leaders Cup cette saison.

NOUVELLE RECRUE AU PARIS BASKETBALL⚡️ Bienvenue dans la famille @Leo4valiere 👋 Ancien pensionnaire de la @sigstrasbourg, il s’engage pour deux saisons avec nous et va donc découvrir l’EuroLeague l’année prochaine ! 🔥 pic.twitter.com/WM9CxHEZYh — Paris Basketball (@ParisBasketball) June 24, 2024

Le cadet « en qui personne ne croyait »

Léopold Cavalière est un bel exemple qu’il faut croire en soi, même quand personne n’a foi en vous. De ses 15 ans à Laveur aux Espoirs de l’Élan Béarnais et jusqu’à cette signature au Paris Basketball, le natif d’Albi a su faire mentir ses détracteurs. « Il y avait des joueurs qui étaient allés voir notre coach pour lui demander : « Pourquoi tu fais jouer Léo ? », nous racontait-il en décembre 2023, se replongeant dans les souvenirs de ses jeunes années tarnaises avec Romuald Morency. Joueur aux facultés physiques indéniables, Léo Cavalière a su devenir, à force de travail et de patience, un solide joueur du championnat de France. Et bientôt un joueur d’EuroLeague.

« Je n’étais pas prédestiné à être là. » Le regard de Léopold Cavalière sur sa carrière à la fin de l’année 2023

Un été de rêve avec une participation aux JO ?

Après huit saisons près de chez lui, à Pau-Lacq-Orthez (2013 à 2020), Léopold Cavalière avait pris la direction de Strasbourg. En quatre saisons dans le Bas-Rhin, l’intérieur a pu s’aguerrir aux joutes européennes en jouant tous les ans la BCL, après l’avoir découverte lors de son dernier exercice à l’EBPLO. Touché par les blessures cette saison (genou), le Tarnais a tourné à 10 points à 59,1% de réussite au tir, 4,6 rebonds et 1,7 passe décisive en 23 minutes de jeu en moyenne.

Pour son 3e club en carrière, Léopold Cavalière va donc rentrer dans une nouvelle dimension, en découvrant l’EuroLeague en même temps que son nouveau club, le Paris Basketball. Et il pourrait découvrir la capitale sur la place de la Concorde avant de fouler l’Adidas Arena, avec une possible sélection pour les Jeux olympiques avec l’équipe de France 3×3. Pas mal pour un joueur « qui ne servait à rien en cadets ».