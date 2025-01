Six joueurs de l’Île-de-France parmi les 12 entrants au Pôle France en 2025

La Fédération française de basketball (FFBB) a annoncé la liste des 12 entrants au Pôle France pour la rentrée 2025. Parmi eux on trouve six joueurs du Pôle Île-de-France. Autrement, les jumeaux Nonga Drieux de Mèze (désormais en U15 ELITE Croix d’Argent) font partie de la liste mais ils ne sont pas les seuls à avoir atteint les 2,00 m. Yohan Pomier, U15 ELITE de Marne-la-Vallée, est le seul U14 (génération 2011) à intégrer l’institution pensionnaire de l’INSEP. Les nouvelles entrantes féminines seront choisies plus tard.

Voici la liste des 12 entrants au Pôle France en 2025 :