Soirée difficile pour Risacher, Yabusele et les Sixers battus à Toronto

Après sa première sortie discrète, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) n’a pas fait mieux pour son deuxième match NBA, avec les Atlanta Hawks. Le n°1 de la Draft 2024 s’est contenté de 5 points à 1/5 aux tirs, 0 rebond, 1 passe décisive et 1 contre en 19 minutes. Si son équipe s’est imposée 125-120 contre Charlotte avec un grand Trae Young (38 points à 11/24, 8 rebonds, 10 passes décisives et 4 interceptions en 41 minutes), le Rhodanien a fini avec le pire +/- de son équipe (-14). Voilà qui ne devrait pas l’aider à gagner en responsabilités.

Dans le camp des Hornets, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a connu son deuxième DNP (did not play, soit « n’a pas joué ») en deux matches. Le poste 3/4 était blessé au doigt mais opérationnel pour jouer.

INJURY REPORT vs ATL

Josh Green is available.

Tidjane Salaün is available.

DaQuan Jeffries (R Hand Fracture) is out.

Brandon Miller (L Glute Strain) is out.

Mark Williams (L Foot) is out.

— Charlotte Hornets (@hornets) October 25, 2024