Solide à Nanterre, Cholet croisera de nouveau la route du Mans

Sur tous les tableaux qu’il joue, Cholet Basket ne faiblit pas pour le moment. Trustant le sommet de la Betclic ELITE, impeccable en FIBA Europe Cup, CB est également toujours engagé en Coupe de France. Ce mardi 11 février, le club des Mauges a rejoint les quarts de finale de la compétition à l’issue de sa victoire sur Nanterre (84-97).

Un grand Stefan Smith

Il faut bien dire que Nanterre 92 partait avec un fort déficit au niveau de son effectif. Dépourvu de Lucas Dussoulier et Nathan Zulemie (blessés), l’entraîneur Philippe Da Silva devait en plus composer sans deux de ses meneurs, Benjamin Sene et Milan Barbitch (malades). Malgré cela, Nanterre s’est battu jusqu’au bout face à une équipe choletaise menée par un grand Stefan Smith (25 points à 8/9 aux tirs dont 5/6 à 3-points). Revenu à 6 points en début de dernier quart-temps, le club des Hauts-de-Seine a cependant fini par céder.

Deux derbys à venir contre Le Mans

Ainsi, Cholet retrouvera en quart de finale de la Coupe de France Le Mans. Un nouveau derby des Pays de La Loire, qui interviendra après celui de la Leaders Cup. Les deux clubs ouvriront en effet le bal de la compétition de mi-saison à Caen. Deux affrontements excitants en perspective, le MSB étant l’une des trois équipes à avoir battu le leader de la Betclic ELITE cette saison.